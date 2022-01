Fisco suspeita que o Sp. Braga facilitou vitória do Benfica em 2010, revela o 'Expresso'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Expresso' revelou que o Fisco suspeita que o Sp. Braga tenha facilitado uma vitória do Benfica em 2010. O processo está entregue ao Ministério Público, que suspeita de uma ligação entre um jogo dos dois clubes nesse ano e uma comissão paga a um antigo dirigente do emblema minhoto.O semanário dá conta ainda de uma investigação feita à empresa de António Salvador (a Britalar) que construiu o Centro de Estágio do Seixal.