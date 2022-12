Gonçalo Ramos eleito melhor avançado dos meses de outubro e novembro da Liga Bwin

Para saber o futuro basta olhar para o passado ? O sucesso de Gonçalo Ramos já se evidenciava, por isso recebe ,agora, o Melhor Avançado do Mês de Outubro/Novembro



Gonçalo Ramos foi eleito, pelos principais treinadores da Liga Bwin, o melhor avançado dos meses de outubro e novembro da competição.Com cinco golos no mesmo número de jogos disputados no período em questão, o avançado do Benfica foi uma das principais peças no 'puzzle' da equipa de Roger Schmidt, que nesta altura segue invicta na liderança da Liga Bwin.Com 24,60% dos votos, Gonçalo Ramos superou a concorrência do companheiro de equipa Rafa, com 19,05%, e de Taremi, do FC Porto, com 15,08%.