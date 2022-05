Henrique Araújo: «Vou continuar a fazer o que tenho feito e esperar pelas oportunidades»

O Benfica fechou esta sexta-feira a temporada 2021/22 com um triunfo em casa do Paços de Ferreira, por 2-0 , em jogo da 34.ª jornada da Liga Bwin, decidido por um 'bis' de Henrique Araújo. Na estreia a titular, o jovem avançado marcou aos 5 e 44 minutos e deu o triunfo aos 'encarnados', que terminam o campeonato na terceira posição, com 74 pontos."Fico satisfeito. Pelo contexto do campeonato, houve esta oportunidade de trazer alguns jogadores da B para jogarem este jogo e estávamos aqui para tentar aproveitar as oportunidades e acho que correu bem. A equipa esteve muito bem. Um jogo sem sofrer golos também é muito importante e fico muito satisfeito.""Sim. Depende de onde a bola vem, temos de usar o pé que estiver mais à mão e hoje correu bem. Tive oportunidade de marcar o terceiro mas não aconteceu.""Já jogo com o Tiago há alguns anos. É mais fácil porque ele já me conhece, eu já o conheço mas os da equipa A também nos recebem bastante bem e metem a bola onde eu quero. A seguir é fazer o meu trabalho.""Uma época difícil, equipa não conseguiu o objetivo principal que era o campeonato, ninguém esconde isso. Em termos individuais correu-me bem, consegui evoluir na equipa B que era o que eu pretendia e aproveitar as oportunidades da melhor maneira na A.""Vou continuar a fazer o que tenho feito e esperar pelas oportunidades. Quando elas aparecerem vou tentar aproveitar da melhor maneira e tentar ganhar títulos pelo Benfica, que é o mais importante."