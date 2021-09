Já é conhecido o árbitro do clássico Sporting-FC Porto

Nuno Almeida é o árbitro escolhido para apitar o clássico de sábado, da 5.ª jornada, entre Sporting e FC Porto no Estádio de Alvalade (20H30).

O juiz terá André Campos e Pedro Felisberto como assistentes, enquanto David Silva será o quarto árbitro. Já as funções de vídeo-árbitro ficam a cargo de João Pinheiro.





Já para o Santa Clara-Benfica foi nomeado Rui Costa e Artur Soares Dias será o VAR no jogo dos Açores.Destaque para o Paços de Ferreira-Sp. Braga que será dirigido por uma equipa de arbitragem francesa , no âmbito do intercâmbio entre os conselhos de arbitragem da FPF e da Federação Fransesa de Futebol.Árbitro: Willy DelajodAssistentes: Banjamin Pages e Phillippe Jeanne4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Eric WattelierAVAR: Alexandre CastroÁrbitro: Rui CostaAssistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva4.º árbitro: Ricardo BaixinhoVAR: Artur Soares DiasAVAR: Rui LicínioÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: David SilvaVAR: João PinheiroAVAR: Tiago CostaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Nuno Eiras4.º árbitro: Rui LimaVAR: Vítor FerreiraAVAR: Luciano MaiaÁrbitro: Fábio VeríssimoAssistentes: Pedro Martins e Ricardo Santos4.º árbitro: Flávio LimaVAR: Rui OliveiraAVAR: Carlos CamposÁrbitro: André NarcisoAssistentes: Paulo Brás e Marco Vieira4.º árbitro: Paulo BarradasVAR: Luís FerreiraAVAR: André DiasÁrbitro: Hélder MalheiroAssistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire4.º árbitro: Hélder CarvalhoVAR: Gustavo CorreiaAVAR: Inácio PereiraÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Cunha4.º árbitro: João CasegasVAR: Vasco SantosAVAR: Tiago LeandroÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: Sérgio Jesus e Tiago Mota4.º árbitro: Bruno CostaVAR: Luís FerreiraAVAR: André Dias