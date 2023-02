Já é conhecido o árbitro para o clássico entre Sporting e FC Porto

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira as nomeações para os jogos da 20.ª jornada da Liga Bwin e da Liga Sabseg, com especial destaque para a equipa de arbitragem atribuída ao clássico entre Sporting e FC Porto. Artur Soares Dias é o árbitro escolhido para arbitrar o encontro no domingo e irá contar com Paulo Soares e Pedro Ribeiro como assistentes e Nuno Almeida no papel de 4.º árbitro. Luís Godinho será o VAR e contará com o auxílio de Rui Teixeira.

Veja aqui todas as nomeações da 20.ª ronda da Liga Bwin:





Árbitro: Bruno CostaAssistentes: Tiago Leandro e Ângelo Carneiro4.º árbitro: João PinhoVAR: Miguel NogueiraAVAR: Nuno PiresÁrbitro: Hélder CarvalhoAssistentes: Francisco Pereira e José Mira4.º árbitro: Iancu VasilicaVAR: Cláudio PereiraAVAR: André CostaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Nuno Eiras e Luís Costa4.º árbitro: David SilvaVAR: Bruno EstevesAVAR: André CamposÁrbitro: Manuel OliveiraAssistentes: Carlos Campos e Hugo Santos4.º árbitro: João CarvalhoVAR: Luís FerreiraAVAR: José BessaÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro4.º árbitro: Nuno AlmeidaVAR: Luís GodinhoAVAR: Rui TeixeiraÁrbitro: Rui CostaAssistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins4.º árbitro: Anzhony RodriguesVAR: João GonçalvesAVAR: Ângelo CarneiroÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira4.º árbitro: Marco CruzVAR: Hugo MiguelAVAR: Pedro MotaÁrbitro: Manuel MotaAssistentes: Jorge Fernandes e Sérgio Jesus4.º árbitro: Ricardo MoreiraVAR: Vasco SantosAVAR: Nuno Manso