Já se conhece o dia e a hora do FC Porto-Sporting da 3.ª jornada da Liga Bwin

A Liga divulgou esta quinta-feira os dias e as horas dos jogos das terceira e quarta jornadas da Liga Bwin, ficando-se assim a saber que o FC Porto-Sporting, da 3.ª ronda, vai ser disputado a 20 de agosto, às 20h30.Estoril-Rio Ave, 20h15Santa Clara-Arouca, 15h30Chaves-Vizela, 18h00FC Porto-Sporting, 20h30Casa Pia-Boavista, 15h30Sp. Braga-Marítimo, 18h00Portimonense-V. Guimarães*, 20h30Gil Vicente-Famalicão*, 20h15Benfica-Paços de Ferreira, 20h15Paços de Ferreira-Estoril, 20h15Marítimo-Portimonense, 15h30Boavista–Benfica, 18h00Sporting-Chaves, 20h30Famalicão-Santa Clara, 15h30Arouca- Sp. Braga, 18h00Rio Ave-FC Porto, 20h30V. Guimarães-Casa Pia, 19h00Vizela-Gil Vicente, 21h15*Dias de jogos podem ser alterados, dependendo do agendamento dos jogos do playoff da Liga Conferência