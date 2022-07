Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

João Victor gera batalha entre rivais: FC Porto e Benfica disputam central do Corinthians Dragões mantêm a confiança no acordo com Corinthians e BMG, mas raide de Rui Pedro Braz reforça a convicção dos encarnados





• Foto: Reuters