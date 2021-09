Jogo entre P. Ferreira e Sp. Braga vai ter arbitragem francesa

O encontro entre Paços de Ferreira e Sp. Braga terá uma equipa de arbitragem francesa, no âmbito do intercâmbio entre os conselhos de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e da Federação Fransesa de Futebol, anunciou esta quarta-feira a FPF. Willy Delajod é o juiz escolhido para dirigir a partida.





Em sentido inverso, o jogo entre Bordéus e Lens, marcado para domingo, dia 12, terá Luís Godinho como árbitro principal, auxiliado por Rui Teixeira e Bruno Jesus e ainda com Bruno Esteves na função de VAR e Miguel Nogueira no AVAR. Já o quarto árbitro será nomeado pela FFF.Árbitro: Willy DelajodAssistentes: Banjamin Pages e Phillippe Jeanne4.º árbitro: João GonçalvesVAR: Eric WattelierAVAR: Alexandre CastroO jogo grande da 5.ª ronda, o clássico entre Sporting e FC Porto, será arbitrado por Nuno Almeida , enquanto Rui Costa foi o nomeado para o duelo entre Santa Clara e Benfica nos Açores.Esta quarta-feira, a FPF anunciou ainda os árbitros nomeados para a 5.ª jornada da Liga Sabseg. Confira as nomeações:Árbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Hugo RibeiroÁrbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Luís Costa4.º árbitro: Hugo MarquesÁrbitro: Carlos MacedoAssistentes: Fábio Silva e Leonel Ferreira4.º árbitro: José LuziaÁrbitro: Iancu VasilicaAssistentes: André Costa e Rodrigo Roque4.º árbitro: Marco CruzÁrbitro: João AfonsoAssistentes: Sérgio Costa e Olga Almeida4.º árbitro: Anzhony RodriguesÁrbitro: Hugo SilvaAssistentes: Nuno Pereira e Valter Rufo4.º árbitro: Rui SoaresÁrbitro: Dinis GorjãoAssistentes: Jonathan Babo e Nuno Pires4.º árbitro: Bruno RebochoÁrbitro: Marcos BrazãoAssistentes: Pedro Sancho e Rúben Silva4.º árbitro: Gonçalo NevesÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro4.º árbitro: José Martins