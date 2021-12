Jogo Vizela-Belenenses SAD é mesmo a 2 de janeiro

O jogo Vizela-Belenenses SAD está confirmado para 2 de janeiro, cumprindo assim a data para o adiamento do encontro em atraso da jornada 13 da Liga Bwin. Esta foi a solução encontrada para a realização do jogo, que não se efetuou na data inicialmente prevista devido ao facto de o plantel e equipa técnica do Belenenses SAD terem entrado em isolamento profilático devido à Covid-19.Esta segunda-feira, a Liga Portugal organizou uma reunião com os presidentes do Vizela e do Belenenses SAD, Diogo Godinho e Rui Pedro Soares, respetivamente, e apesar da divergência de opiniões em relação à data e horário marcados ficou decidido que o jogo terá lugar no dia 2 de janeiro de 2022, pelas 18h30 e não às 20h30 como havia sido marcado.Os azuis do Jamor queriam adiar o jogo por mais um dia, para 3 de janeiro, enquanto o Vizela preferia jogar às 15h30 de dia 2. Perante este impasse, a Liga Portugal, dando cumprimento ao regulamentado, seguiu o parecer favorável da Comissão Permanente de Calendários e fixou a data para 2 de janeiro às 18h30, com transmissão na Sport TV.