Jogos europeus de V. Guimarães e Gil Vicente originam acerto nos horários da 1.° jornada da Liga Bwin

A Liga confirmou, esta sexta-feira, que o jogo ente Chaves e V. Guimarães, da jornada inaugural da Liga Bwin e inicialmente agendado para as 21h15 de segunda-feira, dia 8, foi antecipado para o dia anterior, domingo, às 20h30. Já o Gil Vicente-P. Ferreira, que seria na segunda-feira às 19h00, passa para as 20h15 desse mesmo dia. Ambos os jogos serão transmitidos na Sport TV.Uma alteração motivada pela presença de ambos os clubes minhotos na terceira pré-eliminatória da Conference League. Na próxima semana, aquando da primeira mão, o Gil vai visitar o Riga da Letónia na quarta-feira, às 18 horas, com o Vitória a jogar na quinta-feira às 20 horas na Croácia, em casa do Hajduk Split. Na semana seguinte, e já depois do arranque da Liga Bwin, o Vitória jogará em casa na quarta-feira, às 17 horas, frente aos croatas, ao passo que os gilistas receberão o Riga na quinta-feira, às 20 horas.