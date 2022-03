Jorge Jesus quer quebrar recorde de jogos na Liga "num futuro próximo"

Jorge Jesus foi esta terça-feira homenageado no fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), em Leiria, por ter alcançado a marca dos 600 jogos como treinador principal no principal escalão português. Em declarações no fórum, o antigo técnico do Benfica agradeceu a homenagem, elogiou os treinadores portugueses e ainda fez um curioso comentário quanto ao seu futuro.

"Queria agradecer à ANTF por este prémio de carreira e também dizer o quanto ele tem valorizado o treinador português. Hoje viram-se aqui várias menções a treinadores não só de futebol mas também de futsal. Devíamos todos de começar a pensar porquê. Eu já comecei a fazer esse juízo de valor. Tanto no futebol de 11, como de futsal ou de futebol de praia nós somos os melhores do Mundo. Há dois treinadores que têm mais jogos na 1.ª Liga do que eu, e que infelizmente já o Sr. Fernando Vaz e o Sr. Manuel de Oliveira. Não estou longe deles, são 20 jogos. Se Deus me der saúde, ainda espero passar esses 626 jogos num futuro próximo", disse o técnico que soma, até ao momento, 603 jogos na 1.ª Liga, atrás de Manuel Oliveira (617) e Fernando Vaz (626).