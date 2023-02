Jornalista agredido após o Sp. Braga-Arouca

O repórter fotográfico Gonçalo Delgado foi agredido à cabeçada por um adepto, alegadamente do Sp. Braga, no elevador do Estádio Municipal de Braga, no final do jogo dos arsenalistas com o Arouca, e apresentou queixa na PSP.A confusão gerou-se na sequência de um curto diálogo, sendo que o individuo colocou-se em fuga logo após o sucedido.