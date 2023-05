Jovem Stefan Mitrovic apontado a Benfica e FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O portal 'Meridian Sport', da Bósnia, noticia esta terça-feira que há dois clubes portugueses interessados em Stefan Mitrovic: Benfica e FC Porto. A mesma fonte diz mesmo que existirão já ofertas pelo jogador sérvio, de apenas 20 anos.O dianteiro atua no Estrela Vermelho, da Sérvia-natal, tendo já chegado a internacional pela seleção principal. Esta temporada soma oito golos em 43 partidas oficiais, a que junta ainda quatro assistências, isto depois de ter começado a temporada ao serviço do Radnicki Nis, onde começou a carreira sénior.Além dos dois emblemas lusos, é apontado ainda o interesse do Barcelona a Mitrovic.