Liga Bwin é a segunda da Europa com menor taxa de conversão de penáltis nos últimos três anos

O Observatório do Futebol divulgou, esta quarta-feira, um estudo que revela que a Liga Bwin é o segundo campeonato em toda a Europa com pior taxa de conversão de penáltis nos últimos três anos.Segundo a mesma fonte, só a 2.ª Liga sueca, com 72,3%, fica abaixo da Liga Bwin, que registou uma taxa de conversão de 73,4% de 1 de janeiro de 2020 até 1 de abril deste ano. A Liga Sabseg, curiosamente, também regista uma percentagem baixa (74,9%).No extremo oposto da tabela, a Ligue 1 (francesa) é aquela onde a taxa é maior, chegando mesmo a ultrapassar os 82% (82,2%). O pódio é composto ainda pelo campeonato turco (82,1%) e pela segunda divisão suíça (81,9%).Destaque ainda para as taxas de conversão da Serie A (81,3%), Premier League (80,3%), Bundesliga (79,2%) e LaLiga (74,9%).Além disso, o estudo revela também que, na Liga Bwin, se assinala um penálti a cada 247 minutos, frequência relativamente elevada quando comparada à 2.ª Liga inglesa (434 minutos).