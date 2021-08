Liga divulga primeira atualização da lista de inscrições no último dia do mercado

A Liga divulgou uma atualização do registo de contratos de trabalho desportivo e contratos de formação desportiva na Liga Portugal, correspondente ao período de inscrições para 2021/22.





André Miguel Azevedo - Clube Desportivo Trofense Futebol SAD - RevalidaçãoRafael Salgado Alves - Clube Desportivo Trofense Futebol SAD - Transferência InternacionalLeandro Mário Baldé Sanca - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência InternacionalAfonso Miguel Castro Vilhena Taira - Casa Pia Atlético Clube - Futebol SDUQ, Lda - Transferência NacionalAli Fuad J Alobaidan - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - RevalidaçãoDaniel Benchimol Pereira Silva - Marítimo da Madeira, Futebol SAD - Revalidação (Júnior)Franck Angong Ebolo - Sporting Clube da Covilhã - Futebol SDUQ, Lda - Transferência InternacionalAnderson Miguel da Silva - União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD - Transferência NacionalPedro Justiniano Almeida Gomes - Associação Académica de Coimbra - OAF, SDUQ, Lda - Transferência NacionalDiego Llorent Salmeron - Boavista Futebol Clube, Futebol SAD - RevalidaçãoJoão Paulo Dias Fernandes - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Prorrogação de contratoVasco Maria Cabral Pires Lopes Gaspar - Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD - Inclusão no plantel (Júnior)Yohan Tavares - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência NacionalHenrique Ribeiro Pires - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Prorrogação de contratoMartim Rafael Coelho Coxixo - Os Belenenses - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD - Transferência Nacional (Júnior)Jorge Monteiro Meireles - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)Francisco Miguel Dinis Guedes - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)Tiago André Pinheiro Antunes - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)Gabriel Costa Brás - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)Bruno Filipe Ferreira Pires - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)Rui Barbosa Monteiro - Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD - Revalidação (Júnior)Gonçalo João Fernandes Loureiro - Futebol Clube de Penafiel, SAD - Transferência Nacional