Liga revela horários das próximas jornadas do campeonato

A Liga Portugal deu a conhecer este sábado os horários das jornadas 23, 24 e 25 da Liga Bwin, com especial destaque para o duelo entre Sp. Braga e FC Porto, da 25.ª ronda, que se disputará a 19 de março, um domingo, pelas 18 horas.





Nota ainda para o duelo entre Gil Vicente e Sporting, dessa mesma 25.ª jornada, que apenas se disputará a 5 de abril, uma quarta-feira.Sexta-feira, dia 3 de marçoBoavista - Arouca, 19H00 – Sport TVBenfica - Famalicão, 21H15 – BTVSábado, dia 4 de marçoEstoril - Vizela, 15H30 – Sport TVPortimonense - Sporting, 18H00 – Sport TVChaves - FC Porto, 20H30 – Sport TVDomingo, dia 5 de marçoGil Vicente - Marítimo, 15H30 – Sport TVSanta Clara - V. Guimarães, 18H00 – Sport TVSp. Braga - Rio Ave, 20H30 – Sport TVSegunda-feira, dia 6 de marçoCasa Pia - P. Ferreira, 20H15 – Sport TVSexta-feira, dia 10 de marçoFC Porto - Estoril, 20H15 – Sport TVSábado, dia 11 de marçoP. Ferreira - Santa Clara, 15H30 – Sport TVChaves – Portimonense, 15H30 – Sport TVV. Guimarães - Arouca, 18H00 – Sport TVVizela - Sp. Braga, 20H30 – Sport TVDomingo, dia 12 de marçoRio Ave - Gil Vicente, 15H30 – Sport TVMarítimo - Benfica, 18H00 – Sport TVSporting - Boavista, 20H30 – Sport TVSegunda-feira, dia 13 de marçoFamalicão - Casa Pia, 20H15 – Sport TVSexta-feira, dia 17 de marçoSanta Clara - Rio Ave, 20H15 – Sport TVSábado, dia 18 de marçoPortimonense - Vizela, 15H30 – Sport TVArouca - P. Ferreira, 18H00 – Sport TVBenfica - V. Guimarães, 18H00 – BTVEstoril - Chaves, 20H30 – Sport TVDomingo, dia 19 de marçoCasa Pia - Marítimo, 15H30 – Sport TVSp. Braga - FC Porto, 18H00 – Sport TVBoavista - Famalicão, 20H30 – Sport TVQuarta-feira, dia 5 de abril *Gil Vicente - Sporting, 20H15 – Sport TV*De forma a cumprir a Alínea d) do nº 5 do art.º 44 e com acordo dos clubes