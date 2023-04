Linha azul do Metro encerrada: como chegar ao Estádio da Luz para ver o Benfica-FC Porto

Benfica e FC Porto defrontam-se na tarde desta sexta-feira, pelas 18 horas, num clássico que poderá ser decisivo para as contas do título da Liga Bwin e que, por isso mesmo, contará com muitos milhares de adeptos nas bancadas e nas imediações do Estádio da Luz.A PSP já alertou para "alguns constrangimentos" e dificuldades para chegar ao estádio, e aconselhou os adeptos a usarem autocarros para se deslocarem. Os títulos válidos no Metro, de resto, funcionarão no dia de hoje para os autocarros, fazendo com que esta se torne uma alternativa fiável.Mas, afinal, quais são as melhores formas de chegar ao recinto das águias, numa altura em que a linha azul do Metro de Lisboa está encerrada?- Acesso pelas linhas verde e amarela do Metro, sair na estação Campo Grande.- No Campo Grande, os autocarros estarão devidamente identificados e farão os seguintes trajetos: Campo Grande-Estrada da Luz e, em sentido inverso, Estrada da Luz-Campo Grande.- Carreiras 750, 767, 778, 799 e 70B: todas passam pelo Colégio-Militar/Luz.- Carreiras 747 e 768, que param em zonas próximas do Estádio da Luz.- CP, Linha de Sintra - Sair na estação de Benfica e fazendo percurso a pé até ao Estádio da Luz.- CP, Linha de Cintura - Sair na estação de Sete Rios e fazendo o percurso a pé até ao Estádio da Luz.