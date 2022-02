Mais expulsões no clássico: Luís Gonçalves entrou para provocar conflito e Tabata empurrou o diretor

tem-lhe revelado aquilo que João Pinheiro colocou no seu relatório quando descreveu as expulsões do clássico da última sexta-feira entre FC Porto e Sporting: no caso de Luís Gonçalves e Tabata, o juiz explica, sabemos, que o primeiro entrou em campo com o objetivo de provocar um conflito com um adversário e que o segundo acabou por empurrar um diretor, ainda que não se tenha referido ao dirigente portista - a imagem é, contudo, clara.Recorde-se que esta ação pode, caso seja considerada uma agressão pelo Conselho de Disciplina, valer uma suspensão de 2 meses a 2 anos para o avançado brasileiro.