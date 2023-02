Nuno Almeida é o árbitro do Vizela-Benfica

Nuno Almeida é o escolhido para dirigir o jogo entre o Vizela e o Benfica, a contar para a 22º jornada da Liga Bwin, que se vai realizar sábado às 20h30.O juiz da Associação de Futebol do Algarve vai ser auxiliado por André Campos e Pedro Felisberto, com Marcos Brazão a ser o 4.º árbitro.Na Cidade do Futebol, a equipa contará com António Nobre no VAR e Nélson Pereira como AVAR.