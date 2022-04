O FC Porto goleou (7-0) esta noite o Portimonense e aumentou provisoriamente para 9 pontos a vantagem sobre o Sporting, que apenas joga este domingo, com o Benfica. A equipa de Sérgio Conceição pode mesmo ser campeã já na próxima jornada, a 31.ª, caso os leões não ganhem às águias amanhã, também percam pontos na ronda seguinte e os dragões vençam o Sp. Braga, no Minho.Veja o que falta jogar aos dois clubes que lutam pelo título - o Benfica ficou hoje matematicamente afastado.- Sp. Braga (f), 31.ª- Vizela (c), 32.ª- Benfica (f), 33.ª- Estoril (c), 34.ª- Benfica (c), 30.ª- Boavista (f), 31.ª- Gil Vicente (c), 32.ª- Portimonense (f), 33.ª- Santa Clara (c), 34.ª