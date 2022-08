Observatório de Futebol projeta Sporting como campeão em 2022/23

O Observatório de Futebol (CIES) publicou esta segunda-feira uma projeção na qual antevê que o Sporting será o campeão nacional português em 2022/23, à frente do FC Porto, segundo, e do Benfica, que fecha o pódio.Apesar da classificação atual – a liderança da Liga está a 5 pontos –, os leões partem como favoritos neste estudo, que também precipita as descidas de Vizela e Arouca. As conclusões saem de um modelo baseado nas estatísticas das duas últimas épocas, na experiência dos atuais plantéis e no investimento dos clubes neste mercado.No que toca ao 'Big Five', o CIES - que analisou 23 campeonatos europeus - 'dá' a revalidação do título a todos os atuais campeões, com exceção da Serie A, onde o Inter levaria a melhor sobre o Milan. Nas restantes ligas, Bayern, Manchester City, Real Madrid e PSG voltariam a celebrar, de acordo com este estudo.