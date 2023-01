P. Ferreira-Benfica confirmado para 26 de janeiro

Está confirmado que o duelo entre o P. Ferreira e o Benfica, referente à 20.ª jornada da Liga Bwin, vai ser disputado no próximo dia 26, uma quinta-feira, no Estádio Capital do Móvel, tal como Record havia antecipado A confirmação surgiu esta terça-feira, segundo apurámos, após decisão unânime da Comissão Permanente de Calendários da Liga. O P. Ferreira, que tinha demonstrado desagrado com esta situação, acabou por conseguir adiar em um dia o jogo seguinte, com o Gil Vicente, inicialmente apontado para dia 30, ganhando assim mais algum tempo de recuperação, não só do plantel mas também do próprio relvado da Mata Real.Ainda de acordo com informações recolhidas, durante a reunião de clubes outros emblemas demonstraram o seu desagrado em relação aos alinhamentos dos jogos, um dos casos foi o Rio Ave, que vai jogar com o Estoril, na 20.ª jornada, numa segunda-feira e, depois, visitará o FC Porto no sábado seguinte. Isto porque os dragões, dias depois, enfrentarão o Inter de Milão nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.