Paços de Ferreira e Marítimo atentos à situação do Boavista Clubes preparados caso haja problemas com a inscrição do clube do Bessa para 2023/24





Boavista terminou Liga no 9.º lugar e Paços no 17.º

• Foto: Carlos Gonçalves