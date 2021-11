E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Liga Portugal vai avançar com uma participação disciplinar, a ser enviada ao Conselho de Disciplina da FPF de forma a averiguar o sucedido no estádio do Jamor, durante o jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, da 12.ª jornada da Liga Portugal bwin.Esta decisão, tomada em reunião de Direção Executiva realizada na manhã deste domingo, permitirá apurar eventual responsabilidade disciplinar, designadamente quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários aplicáveis.