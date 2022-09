Pedro Martins: «Benfica foi ao mercado de uma forma inteligente»

Pedro Martins também esteve presente no World Scouting Congress que decorre no Porto. O treinador que esteve nos gregos do Olympiacos nas últimas quatro épocas, saindo na fase inicial desta temporada, falou aos jornalistas no final do painel sobre o tempo útil de jogo, aproveitando também para comentar o seu futuro e sobre a atualidade do futebol português."Há e na Grécia é pior do que no futebol português. É uma questão cultural. Quando vamos para os jogos internacionais vamos imbuídos num espírito de proporcionar bons espetáculos e fazer bons jogos, sabendo que não há proteção e gestão de jogos e estratégias em que normalmente os jogadores estão habituados aos treinadores. Há várias coisas que mudam a partir disso e quando retiram aos seus campeonatos, nomeadamente ao campeonato português, que é do que estamos a falar e é o mais importante, há alterações significativas, porque está instituída esta cultura há muitos anos.""O Benfica contratou bem, além do seu treinador, que acertou, foi buscar jogadores com perfil que gostaria que fizessem parte do plantel. Acho que foram ao mercado de uma forma inteligente, a estrutura do Benfica está a ter frutos neste momento. O Braga, do Artur Jorge, está a fazer um trabalho absolutamente excecional, no campeonato português e nas competições europeias, tiro-lhe o chapéu. Temos dados de mais um treinador que pode ter sucesso, que tem qualidade e que espero que volte a fazer o que fez quando pegou no Braga, há dois anos, e acabou a época muito bem e volta a demonstrar que é um treinador competente.""Ainda há muito campeonato. O FC Porto e o Sporting ainda têm uma palavra a dizer, em termos de campeonato, o Sporting não começou muito bem. O FC Porto já esteve em situações muito idênticas, na época passada estava nesta situação e acabou por ser campeão, ainda é muito precoce. Nesta fase, o Benfica e o Braga têm sido as equipas mais competentes.""Completamente. O campeonato ainda não vai no início, ainda vai ser escrita muita coisa. Vejo até ao momento quatro equipas e qualquer uma delas pode ser campeã, muito sinceramente.""Difícil. No momento em que saí foi importante recuperar, porque em cinco ou seis anos praticamente não tive férias, era importante recuperar forças. Agora, já começa a fazer-me falta o ‘bichinho’, sou um homem do futebol, vivo o futebol intensamente, até para o meu processo pessoal que é absolutamente importante e vital.""Não vejo nessa perspetiva. Gostava de ter um bom projeto que encaixasse nas minhas ambições.""Não sei, não me compete a mim dizê-lo, sou um treinador de futebol, com provas dadas, com capacidade.""Sou um treinador de projetos, que neste momento tem uma enorme ambição e provavelmente em Portugal não me podem oferecer isso neste momento, neste caso as equipas grandes. Como as equipas grandes estão muito bem servidas de treinadores, vou ter que procurar noutro lado."