Pepe e Tabata estão suspensos preventivamente e podem não jogar mais esta época

Pepe e Tabata estão suspensos preventivamente e arriscam não jogar mais esta época, tudo na sequência das condutas violentas que lhes foram apontadas no clássico entre FC Porto e Sporting. A informação foi avançada esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, que num documento exclusivo ao duelo de sexta-feira, dividiu os processos sumários dos disciplinares.Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Marchesín e Palhinha, suspensos com dois e três jogos , respetivamente, o central e o avançado de dragões e leões, estão, lê-se no documento, castigados preventivamente por 2 jogos, enquanto se apura que punição efetiva merecem as agressões a dirigentes desportivos (conduta violenta), neste caso contra Hugo Viana e Luís Gonçalves, diretores dos dois clubes.Tanto Pepe como Tabata incorrem, segundo o Artigo 145.º do Regulamento Disciplinar da Liga, a uma suspensão que pode ir dos 2 meses aos 2 anos, agora alvo de análise pela Comissão de Instrutores, que devolverá os respetivos processos ao CD em tempo útil - tudo indica, até ao final dos 2 jogos de suspensão preventiva.O CD é claro quando fala dos processos sumários, pois separa-os dos que podem precipitar a "aplicação de uma suspensão superior a 1 mês ou a 4 jogos", como os casos acima descritos.