Pepe e Tabata suspensos: conhecidos todos os castigos do polémico FC Porto-Sporting

Dois meses e 8 dias após o polémico clássico entre FC Porto e Sporting, no Dragão, a contar para a jornada 22 do campeonato, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) publicou os castigos dos processos disciplinares instaurados a 15 dias de fevereiros. E há penas para muita gente... e com consequências distintas.





Depois de terem sido castigados provisoriamente com 2 jogos de suspensão - já cumpridos -, Pepe e Tabata, central e avançado de dragões e leões, respetivamente, viram o CD aplicar-lhes uma sanção de 23 dias, que não vão começar a contar a partir desta terça-feira.A Liga terá de pronunicar-se sobre o tempo que ambos já acumularam fora dos relvados, mas tendo como ponto de referência o dia seguinte à instauração de ambos os processos (dia 16), Pepe terá riscado 12 dias (falhou a visita ao Moreirense, no dia 20, e a receção ao Gil Vicente, no dia 27); Tabata não foi opção em Alvalade ante o Estoril (dia 20) e na deslocação ao reduto do Marítimo (dia 26) - ou seja, contam-se 11 dias.Tanto um como outro são castigados segundo o Artigo 145.º do Regulamento Disciplinar, referente a "Agressões". Pepe visou Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting, enquanto Tabata esgrimiu-se de intenções com Luís Gonçalves, diretor-geral do FC Porto. Os dois jogadores vão pagar 2.870 euros de pena assessória.

Luís Gonçalves de fora 68 dias e Hugo Viana arquivado

O mesmo Luís Gonçalves aparece no mesmo documento, também responsável por agressões, mas adjudicadas ao Artigo 131.º, referente a dirigentes. Tem multa de 1.910 euros.

Já Hugo Viana, que tinha sido indiciado também por conduta violenta, viu confirmado o arquivamento do seu processo, não obstante de lhe ter sido aplicada outra suspensão, mas referente à final da Allianz Cup.

Matheus Reis apanha 1 jogos por 'pirete'



Ainda sobre este clássico, Matheus Reis, defesa do Sporting, viu ser-lhe aplicado 1 jogo de suspensão, neste caso por "injúrias e ofensas à reputação", leia-se, o 'pirete' que fez na direção de Francisco Conceição, jogador do FC Porto. Pagará, ainda, 510 euros de multa.