PJ faz buscas no Benfica e Sporting

A Polícia Judiciária está a fazer buscas no Benfica e Sporting, no âmbito da 'Operação Malapata', para recolhas de provas por suspeitas de branqueamento, fraude fiscal, burla qualificada e falsificação informática, segundo a CMTV. Esta operação da PJ, refira-se, já levou esta quarta-feira à detenção do empresário César Boaventura , pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.A Polícia Judiciária levou a cabo a 'Operação Malapata' para o cumprimento de mandados de detenção e de 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa. Além do empresário ligado ao futebol, foram detidos mais dois homens, entre os quais um empresário do sector metalúrgico."Através do exercício de atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos suspeitos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros (pessoas individuais e coletivas), em território nacional e no estrangeiro, aqueles lograram criar um intrincado esquema de faturação/movimentação financeira que ofereciam tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando assim esse serviço ilícito pelo qual seriam remunerados, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros, nos sectores indicados", refere a PJ em comunicado.