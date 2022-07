Ronaldo Camará pode estar de volta ao futebol português

Ronaldo Camará pode regressar ao futebol português na temporada 2022/23. O médio, que trocou o Benfica pelo Monza, em janeiro, está na agenda de alguns clubes nacionais que já perguntaram aos italianos da disponibilidade para ceder o jogador, por empréstimo.Essa é uma hipótese que os responsáveis do Monza, emblema que subiu à Serie A, não descartam, até para dar a oportunidade de Camará poder atuar com regularidade, algo que dificilmente poderá acontecer em Itália. De qualquer forma, até ao momento, ainda não chegou qualquer proposta formal pelo jovem.Refira-se que Camará, de 19 anos, mudou-se para Itália a meio da última época, mas a subida do Monza, aliada há chegada de vários reforços, limita o espaço de afirmação do jogador formado no Sporting e no Benfica em Itália. Nesta altura, o médio encontra-se a efetuar a pré-temporada ao serviço do Monza, mas falta perceber se é ao serviço daquele emblema que irá iniciar a nova época.