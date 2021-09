'Sábado' revela que Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa passaram mini-férias juntos

Longe de todo o tipo de olhares, discretos ou indiscretos, Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa conviveram durante uma semana em Braga. As mini-férias de ambos decorreram, segundo informações recolhidas pela 'Sábado', no final do mês de agosto e foram planeadas dentro do maior secretismo. A operação "Cartão Vermelho" terá sido um dos temas das várias conversa, já que o ex-presidente do Benfica é um dos arguidos do processo e o presidente do FC Porto está a ser investigado num segundo processo.





sabe que Vieira passou três dias (entre 28 e 31) no Norte do país, tendo-se encontrado com Pinto da Costa, nomeadamente num almoço em que esteve também Alexandre Quintanilha, amigo de ambos.