Sp. Braga derrota Arouca em jogo com final de loucos

no reencontro com os nossos adeptos



SC Braga 3?-2? FC Arouca



? Mario González

? Mario González

? Vitinha



Sabe tudo ? https://t.co/N327lB52am pic.twitter.com/f9YlLfhE7q — SC Braga (@SCBragaOficial) July 12, 2022

O Sp. Braga derrotou esta terça-feira o Arouca por 3-2, num encontro de preparação disputado no Complexo Desportivo de Fão.Naquele que era o terceiro jogo de preparação dos bracarenses e o primeiro do Arouca, os golos ficaram reservados para a segunda metade e com muita emoção à mistura. Entrou a ganhar o conjunto arouquense, com o golo de Bukia aos 53', antes dos comandados de Artur Jorge operarem a reviravolta, com bis de Mario González em quatro minutos, aos 79' e 83'.Tudo parecia encaminhado para a vitória pela margem mínima e assim foi... mas por outros números. O Arouca conseguiu o empate aos 90', por Bruno Marques, antes de Vitinha, ao cair do pano, aos 90'+2, ter marcado e confirmado o triunfo da equipa bracarense.