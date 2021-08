Sp. Braga empresta Tiago Esgaio ao Arouca

Tiago Esgaio reforça o Arouca até ao final da presente temporada, por empréstimo do Sp. Braga, que o contratou ao Belenenses SAD neste defeso. Ainda segundo apurou Record, a oficialização da cedência deverá ser feita ainda esta quarta-feira.





O lateral direito, irmão de Ricardo Esgaio, do Sporting, foi um dos jogadores mais utilizados pelo Belenenses SAD no conjunto das duas últimas épocas e com as boas prestações que o levaram ao Sp. Braga.Apesar do interesse manifestado por outros clubes no seu empréstimo, como por exemplo o Antuérpia ou o Fenerbahçe, Tiago Esgaio preferiu continuar no primeiro escalão do futebol português.