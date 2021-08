Sporting 2021/22 à lupa: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

‘19’ é o número do Sporting na última temporada, já que o leão conquistou o seu 19º título de campeão nacional, 19 anos depois. Após uma revolução, Frederico Varandas conseguiu colocar o clube no rumo das vitórias e, no último ano, ninguém venceu mais que o Sporting. Assente num projeto que vê a formação como o sustento da equipa principal, os leõzinhos deram uma alegria aos seus adeptos e conquistaram o tão ambicionado troféu. Agora, em 2021/22, estes "miúdos" terão pela frente dois rivais que vão fazer de tudo para roubar o título de campeão nacional de Alvalade.