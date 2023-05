Título será decidido na última jornada: as contas de Benfica e FC Porto

Com o empate ( 2-2 ) no dérbi, o Benfica viu reduzido para 2 pontos a vantagem para o FC Porto, à entrada para a última jornada. Neste momento, as águias têm 84 pontos, contra os 82 dos dragões, que venceram ontem em Famalicão. Assim sendo, tudo será decidido na derradeira ronda.O Benfica recebe o já despromovido Santa Clara e garante logo o título com uma vitória, independentemente do que faça o FC Porto em casa diante do V. Guimarães. Estas são as contas mais simples na perspetiva dos atuais líderes. O Benfica tem ainda outra via, que é o empate. Nesse caso, se o FC Porto ganhar, os dois conjuntos terminariam ambos com 85 pontos mas o FC Porto teria sempre de anular a desvantagem de 11 golos que tem para o rival. Passamos a explicar: como ambos estão igualados no confronto direto, o critério de desempate seguinte é a diferença de golos em toda a competição, onde os pupilos de Roger Schmidt levam vantagem (79 marcados e 20 sofridos, +59) sobre os de Sérgio Conceição (70 faturados e 22 encaixados, +48).Ou seja, o FC Porto precisaria de vencer, por exemplo, por 11-0 (se na Luz se registasse um 0-0). Com esse resultado, os dois rivais ficaram empatados na diferença de golos, também no número de vitórias na prova (critério seguinte) e o desempate seria feito então no 5.º critério: mais golos no campeonato, onde os dragões ficariam em vantagem. Todo um cenário, no entanto, muito complicado para o atual campeão.Por outro lado, se o Benfica perder em casa com o Santa Clara e o FC Porto ganhar, os dragões sagram-se bicampeões. Aliás, para festejar o título o FC Porto está sempre obrigado a ganhar e a esperar pelo resultado na Luz.- Ganhar ao Santa Clara;- Empatar e o FC Porto, mesmo ganhando, não anule a diferença de golos que neste momento está nos 11 a favor das águias;- Perder e o FC Porto não ganhar- Ganhar ao V. Guimarães e o Benfica perder- Ganhar ao V. Guimarães e o Benfica empatar, ao mesmo tempo anulando a desvantagem na diferença de golos