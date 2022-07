Todos os clássicos e dérbis da Liga Bwin 2022/23

Já é conhecido o calendário completo da Liga Bwin 2022/23 e com ele trouxe muitos jogos apaixonantes (e escaldantes). A começar desde logo pelo duelo entre Sp. Braga e Sporting, na 1.ª ronda da prova, no fim de semana de 7 de agosto, seguindo-se um clássico entre FC Porto e Sporting, no estádio do Dragão, no fim de semana de 21 de agosto, logo na 3.ª jornada (e 20.ª, no fim de semana de 12 de fevereiro de 2023) do campeonato.

Na ronda 8, o Sp. Braga viaja até ao 'reino do Dragão', no fim de semana de 2 de outubro, para defrontar o campeão em título FC Porto. As duas equipas voltam a encontrar-se no fim de semana de 19 de março, em jogo da 25.ª ronda da prova. Duas jornadas depois, os dragões recebem o Benfica para o segundo clássico da temporada 22-23, no fim de semana de 23 de outubro, com as águias a receberem o eterno rival na 27.ª ronda, no fim de semana de 8 de abril de 2023.

Sp. Braga e Benfica defrontam-se, na Pedreira, na 14.ª jornada, três dias depois do Natal, com as águias a receberem os Guerreiros do Minho no dia 7 de maio de 2023. Duas jornadas depois, Benfica e Sporting defrontam-se na Liga, primeiro no Estádio da Luz e depois no Estádio José Alvalade, na 16.ª e na 32.ª rondas da prova, que poderá muito bem definir o campeonato, uma vez que depois do dérbi lisboeta ficam apenas dois jogos por se disputar.



Os clássicos e grandes jogos de 2022/23:



1.ª e 18.ª jornadas: Sp. Braga-Sporting

3.ª e 20.ª jornadas: FC Porto-Sporting

8.ª e 25.ª jornadas: Sp. Braga-FC Porto

10.ª e 27.ª jornadas: FC Porto-Benfica

14.ª e 31.ª jornadas: Sp. Braga-Benfica

16.ª e 33.ª jornadas: Benfica-Sporting