Vieira quer a Liga e tem apoio de Pinto da Costa

Luís Filipe Vieira quer ser presidente da Liga Portugal. O antigo líder do Benfica tem-se desdobrado, nos últimos dias, em encontros com várias das principais figuras do futebol nacional para lançar as bases de uma candidatura.

Entre os apoiantes de Vieira está Pinto da Costa. O presidente do FC Porto, com quem tinha reatado relações pessoais e institucionais no ano passado, já deu o ‘sim’ ao antigo rival. Entre os clubes do G-15, Sp. Braga, liderado pelo amigo de longa data António Salvador, P. Ferreira e Boavista também já deram indicações a Luís Filipe Vieira de que deve ser ele a suceder a Pedro Proença.

O nosso jornal sabe que Vieira apresentou mesmo um projeto arrojado nas reuniões que manteve com os apoiantes. A ideia é provocar eleições antecipadas o quanto antes e deslocar a sede do organismo do Porto para Lisboa. Ainda em estudo está, por lado, a criação de uma competição que substitua a Taça da Liga e que garanta ao vencedor a participação nas provas da UEFA da época seguinte.