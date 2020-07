Italianos falam em dérbi entre Benfica e Sporting por Gastón Silva

O portal Calciomercato adianta esta terça-feira que o Sporting ter-se-á juntado ao Benfica na corrida pelo defesa central uruguaio Gaston Silva. De acordo com a mesma publicação, a entrada em cena dos leões deveu-se à 'intervenção' de Sebastian Coates, que terá recomendado o seu compatriota à direção do clube de Alvalade, isto numa em que curiosamente a formação leonina está no mercado em busca de um central para suprir a saída de Jérémy Mathieu.





De notar que Gaston Silva se encontra em conflito com o Independiente, alegando o direito de rescindir unilateralmente devido a salários em atraso, algo que o levou mesmo a colocar um processo na FIFA. Apesar de ainda esperar a decisão do organismo que rege o futebol mundial, o defesa de 26 anos já olha para o seu futuro, que poderá mesmo passar por Portugal.A confirmar-se esta mudança, Gastón Silva regressará à Europa depois de ter atuado entre 2014 e 2017 no Torino e ainda no Granada.