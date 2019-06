Mercado de transferências: as entradas e saídas em todos os clubes da Liga NOS

- Caio Lucas - AVA (ex-Al Ain/Emirados Árabes Unidos) e Cádiz - AVA (ex-V.Setúbal)- Nada a registar- Saravia - DEF (ex-Racing Avellaneda/Argentina), Osorio - DEF (ex-V. Guimarães), Sérgio Oliveira - MED (ex-PAOK/Grécia) e Galeno - AVA (ex-Rio Ave)- Fabiano- GR, Éder Militão - DEF (Real Madrid/Espanha), Felipe - DEF (At. Madrid/Espanha), Herrera - MED, Brahimi - AVA, Hernâni - AVA e Adrián López - AVANeto - DEF (ex-Zenit/Rússia) e Vietto - AVA (ex-At. Madrid/Espanha)- Nada a registar- Eduardo - GR (ex-Vitesse/Holanda), André Horta - MED (ex-Los Angeles FC/EUA), Luther Singh - AVA (ex-Chaves) e Hassan - AVA (ex-Olympiacos/Grécia)Marafona - GR (Alanyaspor/Turquia), Ailton - DEF (Estugarda/Alemanha) e Ricardo Ferreira - DEFJhonatan - GR (ex-Moreirense) e Touré - MED (ex-Córdoba)odô - DEF (Shakhtar Donetsk/Ucrânia), Osorio - DEF (FC Porto), João Afonso - DEF, Pêpê - MED (Benfica), Mattheus Oliveira - MED (Sporting) e Tozé - MED- Sori Mané - MED (ex- Cova Piedade ), Fábio Abreu - AVA (ex-Penafiel), Gustavo - AVA (ex-Sp. Espinho) e Luís Machado- AVA (ex-Feirense)- Jhonatan - GR (V. Guimarães), Ivanildo Fernandes - DEF (Sporting), Rúben Lima - DEF, Neto- MED, Heriberto - AVA (Benfica) e Arsénio -AVA- Damien Furtado - AVA (ex-Famalicão) e Tomislav Strkalj - AVA (ex-NK Osijek/Croácia)- Carlos Alves - GR, Rúben Semedo - DEF (Villarreal/Espanha), Fábio Coentrão - DEF, Gelson Dala - AVA (Sporting) e Galeno - AVA (FC Porto)- Nada a registar- Assis - GR, William Menezes - GR, Jubal - DEF (Arouca), Raphael Silva - DEF, Aymen Tahar - MED, Matheus índio - AVA (Estoril) e Rafael Lopes - AVA (Cracóvia/Polónia)- André Sousa - MED (ex-Sp. Gijón/Espanha) e Dieguinho - AVA (ex-Cova da Piedade)- Reinildo - DEF (Lille/França)- Zaidu - DEF (ex-Mirandela) e Nené - MED (ex-Fafe)- Serginho - GR (Varzim), Minhoca - MED e Kaio - MED (Krasnodar/Rússia)- Nada a registar- Jean Cléber - MED (CSA/Brasil), Joel Tagueu - AVA e Ricardo Valente - AVA- Felipe Vieira - DEF (ex-Londrina/Brasil), Jorge Vilela - MED (ex-Aves), Rômulo - MED (ex-Londrina/Brasil) e Beto - AVA (ex-Olímpico do Montijo)- Rúben Fernandes - DEF (Gil Vicente) e João Carlos - AVA (Fluminense/Brasil)Entradas - Pedro Pinto - DEF (ex-Arouca), Diogo Sousa - DEF (ex-Oliveirense), Adebanjo - MED (ex-Merelinense) e Carlinhos - AVA (ex-Standard Liège/Bélgica)- Nada a registar- Mehrdad Mohammadi - AVA (ex-Sepahan/Irão) e Mohamed Touré - AVA (ex-AD Oliveirense)- André Ferreira - GR (Benfica), Rodrigo Soares - DEF (PAOK/Grécia), Jorge Fellipe - DEF (Damac/Arábia Saudita), Defendi - DEF, Braga - MED (Leixões), Marcelo Santos - MED (Maccabi Tel Aviv/Israel), Mama Baldé - AVA (Sporting) e Caíque Lemes - AVA- Nada a registar- Ícaro - DEF (Feirense), Joãozinho - DEF, Jorge Fernandes - DEF (FC Porto), David Bruno - DEF, Peña - MED (Granada/Espanha), Delgado - AVA (Nástic/Espanha), Arango - AVA (Benfica) E Sabbag - AVA (Deportivo Cali/Colômbia)- Nada a registar- Carlos Henriques - GR (Portimonense), Marcos Valente - DEF (V. Guimarães), Paulo Henrique - DEF, Nininho - DEF, Christian - MED, Rafael Barbosa - MED (Sporting), Elves Baldé - AVA (Sporting) e Wagner - AVA (Chaves)- Lionn - DEF (ex-Chaves)- Ricardo - DEF (Feirense), Eduardo Mendes - DEF (Fluminense/Brasil), Víctor Garcia - DEF (V. Guimarães), David Luís - DEF (V. Guimarães), Joel Monteiro - DEF, Jorge Miguel - DEF, Sylla - DEF, Deni Hocko - MED, Fabrício - AVA (Farense), Damien Furtado - AVA (Rio Ave) e Benny Ashley-Seal - AVA (Wolverhampton/Inglaterra)Entradas - Rúben Fernandes - DEF (ex-Portimonense), Henrique Gomes - DEF (ex-Sp. Covilhã), Willian Soares - MED (ex-Arouca) e Leo Cordeiro - MED (ex-Sp. Espinho)Saídas - Rui Faria - DEF, Henrique Brito - DEF e Dimba - AVA