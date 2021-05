Arouca-Rio Ave, em direto

há 1 horas 20:55

Última vaga na Liga 21/22 em discussão

Arranca a disputa do playoff que definirá qual das duas equipas estará na Liga 2021/22 e aquela que disputará a Liga SABSEG nessa mesma temporada. Em discussão estarão Rio Ave (16.º no primeiro escalão) e Arouca (3.º no segundo), numa eliminatória a duas mãos que terá a sua primeira partida esta noite, pelas 21h45, no Municipal de Arouca.