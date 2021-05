Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Gil Vicente-Sp. Braga, 1-1: o subir um patamar sem sair do degrau Equipa de Carlos Carvalhal melhorou em tudo menos na eficácia e fica a garantia: já não sai do 4.º lugar





Esta disputa entre Claude Gonçalves e Castro é o espelho do jogo

• Foto: Luís Vieira / Movephoto