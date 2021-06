Adán foi eleito o melhor guarda-redes da época na Liga NOS

Antonio Adán foi eleito o melhor guarda-redes da época 2020/21 na Liga NOS, numa votação levada a cabo pelos treinadores da competição.





O jogador espanhol do Sporting disse estar "muito feliz" com a distinção, agradeceu a todos os que votaram e aos companheiros de equipa, reforçando o facto de o prémio ser "uma consequência da excelente temporada" que todos fizeram.Adán participou em 32 encontros do campeonato, não tendo sofrido qualquer golo em 19 partidas.O espanhol de 34 anos, natural de Mejorada del Campo, fez 58 defesas e por duas vezes foi melhor jogador em campo.