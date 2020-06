Alex Pinto deixa Benfica e assina pelo Gil Vicente a título definitivo

Alex Pinto vai ser jogador do Gil Vicente em definitivo. O lateral-direito, de 21 anos, rescinde com o Benfica, embora a SAD da Luz mantenha percentagem do passe, como é hábito fazer.





Como não contam com o jogador para o futuro, o Benfica abre mão de Alex Pinto, que em duas épocas de águia ao peito apenas alinhou pela equipa B.Cedido ao Gil Vicente no início da época, Alex Pinto soma apenas 7 jogos, sempre como titular, em 2019/20.