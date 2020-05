António Costa confirma: campeonato e final da Taça de Portugal à porta fechada

Depois da confirmação dada por Pedro Siza Vieira, também António Costa abordou o reatamento da Liga NOS para a disputa das restantes jornadas, ainda que tenha deixado claro que a mesma estará sempre dependente da aprovação por parte da DGS do protocolo sanitário que a Liga apresentou. Por outro lado, o Primeiro Ministro deixou claro que o recomeço do campeonato será sempre à porta fechada, tal como a final da Taça de Portugal.





"A partir de segunda-feira estará autorizada a prática de atividade física individual ao ar livre fora de competição, com a exclusão da utilização de balneários e piscinas. Os restantes desportos, em recinto fechados ou desportos de combate, continuarão a não ser permitidos. A única exceção tem a ver com a possibilidade de, a partir do fim de semana de 30 e 31 de maio, se iniciar a conclusão das provas das equipas da Primeira Liga, permitindo a disputa das últimas dez jornadas e também da final da Taça de Portugal. Gostaria ainda de dizer que esta situação está sujeita ainda da aprovação da DGS quanto ao protocolo sanitário que a Liga nos apresentou, indispensável a que essa atividade possa ser retomada. Em qualquer caso, esse reinício será sempre feito à porta fechada, sem público nos estádios, qualquer que seja ele, seja na Primeira Liga como na final da Taça", frisou.Depois, na sessão de perguntas e respostas, António Costa explicou por que apenas irá ser concluída a Liga NOS e não a Segunda Liga. "Tivemos oportunidade de ouvir a Liga e a FPF, tendo ficado definido que só para a Liga havia condições para se fazer esta reabertura para concluir a época, e sempre em condições limitadas. Seguindo com base num protocolo que a Liga nos preparou, que a DGS se encontra a avaliar. Tendo em conta a especificidade da atividade, o facto de a medicina do trabalho da mesma ser das mais qualificadas e exigentes e também pelas pessoas envolvidas, que são de baixo risco", explicou.