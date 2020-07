As contas da Liga NOS: campeão e Champions podem ficar decididos na próxima jornada

Está fechada a 30.ª jornada da Liga NOS e o campeonato está cada vez mais perto da sua definição. E a próxima ronda até pode dar um novo campeão e, mais ainda, deixar já definido também o segundo lugar. Para tal, o FC Porto tem de vencer o seu encontro diante do Tondela, o Benfica ser derrotado em Famalicão e o Sporting também perder frente ao Santa Clara. Nesse caso, de uma assentada, em poucas horas, os primeiros postos da tabela ficariam decididos.





E mesmo que essas duas posições fiquem já fechadas, a verdade é que ainda há muito para se decidir, provavelmente até ao derradeiro minuto de prova. Mas analisemos situação a situação.1. FC Porto, 73 pontos2. Benfica, 67 pontosCom 73 pontos, otem via aberta para garantir o regresso aos títulos. Líder com 6 pontos de avanço e com vantagem no confronto direto com o, a formação do Dragão tem 'apenas' de somar metade dos 12 pontos em disputa até final da temporada, mas até pode ser campeã já na quinta-feira. Para tal, os dragões têm de vencer Tondela e esperar que o Benfica perca em Famalicão. Se sucederem ambos os resultados, os dragões podem tirar o champanhe do frigorífico e celebrar a conquista de mais um título (sempre em segurança, claro está).Mas se a festa não se fizer aí, poderá ser feita na terça ou na quarta-feira seguintes. Na terça no caso de o Benfica perder diante do V. Guimarães; na quarta-feira caso triunfe diante do Sporting, num dérbi a jogar-se no Dragão.Quanto ao Benfica, as contas são simples... e complicadas. Os encarnados têm de esperar sempre por três deslizes dos portistas nos próximos quatro encontros. Na prática, a formação agora comandada por Nélson Veríssimo pode chegar a um máximo de 79 pontos até final da época - isto caso vença todos os jogos -, necessitando por isso que o FC Porto nos seus jogos em falta não acrescente mais do que 5 aos seus atuais 73 (quatro empates, por exemplo, bastariam). Difícil, muito difícil, mas como já vimos em muitas ocasiões... não é impossível.2. Benfica, 67 pontos3. Sporting, 56 pontosCom 67 pontos, otem praticamente garantido pelo menos o segundo posto final e o apuramento para as rondas prévias da Liga dos Campeões. Para lhe escapar e ser ultrapassado pelo(56 pontos), a equipa da Luz tem de perder todos os jogos até final (um deles diante do leão) e o conjunto de Alvalade teria de triunfar em todos. Aí o Sporting chegaria aos 68 pontos e o Benfica acabaria com 67. Seria um golpe de teatro, é certo, mas a matemática diz que é possível...3. Sporting, 564. Sp. Braga, 53Mesmo ainda podendo chegar ao segundo lugar, a verdade é que a luta mais realista dopassa pelo terceiro posto, na qual 'combate' diretamente com o(53). Os minhotos têm menos 3 pontos do que a equipa de Alvalade e terão teoricamente um calendário menos complicado, já que enquanto o Sporting joga com o FC Porto e Benfica, os minhotos apenas recebem os dragões na última ronda. Ainda assim, esses 3 pontos de avanço são na verdade 4, já que o leão tem vantagem no confronto direto com o Sp. Braga. Por isso, somando 9 dos 12 pontos em falta, o Sporting garantirá de imediato o terceiro posto.5. Famalicão, 486. Rio Ave, 477. V. Guimarães, 46Com Sporting e Sp. Braga com a presença na Liga Europa do próximo ano praticamente garantida, restará a luta pela quinta vaga de competições europeias, à qual ainda correm três equipas. Todas elas situadas a norte do país e separadas entre si por um ponto. Está em melhor posição do, com 48, à frente do(47) e(46). Aqui a luta promete ser titânica e até ao último suspiro, sendo que em teoria a equipa que tem tarefa menos complicada será o Rio Ave, já que ao contrário dos dois adversários diretos não terá que enfrentar um clube grande (em ambos os casos trata-se do Benfica).12. Marítimo, 34 pontos13. Paços de Ferreira, 34 pontos14. Belenenses SAD, 31 pontos15. Tondela, 30 pontos16. V. Setúbal, 30 pontos17. Portimonense, 27 pontosCom ojá destinado a jogar em 2020/21 na Segunda Liga, resta apenas definir qual a outra equipa que desce de divisão. Para esse lugar, o menos desejado, ainda há matematicamente dez 'candidatas', ainda que em teoria apenas seis estejam verdadeiramente ainda ameaçadas. Nesta luta a formação em pior situação é o, que terá sempre de somar mais 3 pontos do que as duas equipas que estão à sua frente (). É difícil fazer previsões nesta matéria, porque a luta ainda está muito renhida, mas o certo é que se se der o caso de algarvios, beirões e sadinos acabarem empatados será o Tondela a descer por causa da desvantagem no minicampeonato a três. Ainda assim, não podemos esquecer também o, que está logo ali, com 31 pontos. E depois, ainda com chances matemáticas de descer, mas em posição menos aflitiva, estão ainda(34).Enfim, enquanto a luta no topo parece perto da sua definição, cá para trás o mais certo é termos emoção até ao derradeiro minuto. Agora resta a bola rolar para tudo se decidir!