Avançado da Fiorentina na mira de Benfica e Sp. Braga

O portal italiano 'Firenze Viola' revela esta quarta-feira que Benfica e Sp. Braga estarão interessados em garantir o empréstimo do jovem avançado brasileiro Pedro, um jogador de 22 anos que pertence aos quadros da Fiorentina. No emblema transalpino desde o início da temporada, o dianteiro não se conseguiu afirmar como esperado, especialmente devido ao forte investimento feito (11 milhões de euros), e segundo a referida publicação os seus agentes estão já em ação à procura de uma solução.É aí que supostamente entre Benfica e Sp. Braga, dos dois clubes que se terão mostrado mais interessados em garantir o concurso do jovem avançado ex-Fluminense, que até ao momento totaliza somente 59 minutos pelos viola na presente temporada. De notar, ainda assim, que a publicação italiana não esclarece os moldes do eventual negócio, nomeadamente se será a título definitivo ou por empréstimo.