Aves garante defesa-central senegalês Oumar Diakhité

O defesa senegalês Oumar Diakhité, que se encontrava ao serviço dos romenos do Sepsi, é reforço do Desportivo das Aves até ao final da próxima temporada, anunciou este sábado o lanterna-vermelha da Liga NOS.

"Oumar Diakhité é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O defesa-central rubricou um contrato válido por uma época e meia, vem trazer experiência ao setor defensivo da nossa equipa e começa a trabalhar na próxima segunda-feira", escreve o emblema do concelho de Santo Tirso, em comunicado publicado na página oficial.

O jogador, de 26 anos, conta com experiência no futebol português, uma vez que já representou Olhanense e Estoril entre 2013 e 2018, sendo o terceiro reforço confirmado pelo Desportivo das Aves na reabertura do mercado, após a vinda do defesa angolano Jonathan Buatu, cedido pelo Rio Ave, e do avançado chadiano Marius Mouandilmadji, por empréstimo do FC Porto.

Os avenses ocupam a última posição da I Liga, com apenas seis pontos, correspondentes a duas vitórias e 14 derrotas, e estão a nove pontos da linha de água, detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 33 golos sofridos.