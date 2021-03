Belenenses SAD e Sp. Braga são os clubes que utilizam mais portugueses na Liga NOS

Um estudo do Sindicato dos Jogadores, intitulado 'Utilização de Jogadores Portugueses e Estrangeiros', publicado esta quarta-feira revela que Belenenses SAD e Sporting de Braga são os dois clubes que utilizam mais jogadores portugueses na Liga NOS, campeonato que conta esta temporada com 64 por cento de jogadores de origem estrangeira.





Lançando um olhar a todos os clubes que competem no principal escalão português de futebol, a utilização de jogadores nacionais é claramente superior no Belenenses SAD, o clube mais português da Liga NOS, que apenas na 8.ª jornada utilizou mais estrangeiros (8) que portugueses (6). Boavista e Marítimo são os dois clubes com mais estrangeiros na prova, com os insulares em três ocasiões a utilizarem apenas um jogador português na sua equipa - máximo foram quatro, à 15.ª jornada, frente ao Portimonense.Benfica B e FC Penafiel são os mais 'Made in' Portugal da Liga Sabseg. Em sentido oposto, o Arouca é o clube 'mais estrangeiro' da prova, seguido de perto pelo Casa Pia.