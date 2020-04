Benfica e FC Porto aceitam jogar finalíssima para decidir quem será o campeão

Portugal vai ter campeão de futebol em 2019/20! Independentemente do período de paragem provocado pela pandemia da Covid-19 – e mesmo admitindo que seja impossível realizar as dez jornadas que restam no calendário – a questão do título nunca ficará em aberto. E isto porque os dois primeiros classificados da Liga NOS (FC Porto e Benfica) já concordaram que, no limite, disputarão um jogo entre si para decidir quem será proclamado campeão.





Com apenas um ponto a separar os dois conjuntos, a Liga resolveu propor – com a concordância da Federação Portuguesa de Futebol – esta solução para que, no mínimo, Portugal tenha um campeão.A questão, sabe, não foi pacífica. O FC Porto argumentou que seguia na frente do campeonato aquando da interrupção; possui vantagem pontual e venceu os dois jogos com os encarnados. Por isso, defendiam os dragões, não sendo possível retomar a prova a solução só poderia passar pela conquista do título, a menos que fosse decretada a anulação da temporada.O Benfica, por seu lado, apresentou vários pareceres jurídicos a sustentar a ideia de que o título deveria ser entregue à equipa que liderava no final da primeira volta, pois o calendário na segunda não foi igual para os dois emblemas.Após horas de discussão, a realização de uma finalíssima, em campo neutro, acabou por ser aceite pelos dois rivais.