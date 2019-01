Benfica e FC Porto de olho em guarda-redes do São Paulo

O Benfica e o FC Porto manifestaram interesse em Jean, guarda-redes do São Paulo, de 23 anos. A notícia está a ser avançada pela imprensa brasileira.O site UOL e o 'Globoesportes' contam que o clube brasileiro tem apenas 70 por cento do passe do jogador (pelos quais pagou 2,5 milhões de euros no final de 2017) e que, face ao interesse dos clubes portugueses e de outros, como Inter e Manchester City, está a tentar comprar os outros 30 por cento ao Bahia, onde o guarda-redes foi formado.Jean - 1,88 metros e 90 kg - perdeu espaço no plantel do São Paulo, depois da chegada de Tiago Volpi, e a solução para jogar mais pode passar mesmo pela porta de saída.A equipa está nos Estados Unidos, onde vai disputar um torneio de pré-temporada na Flórida.