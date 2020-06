Benfica empata mas lidera à frente do FC Porto: perceba porquê

O Benfica entrou, esta quinta-feira, em campo diante do Tondela, com a oportunidade de saltar para a liderança isolada do campeonato, mas teve pela frente uma formação beirã resiliente, que conseguiur manter a baliza fechada a 'sete chaves' Pois bem, o nulo entre as duas formações permite ao Benfica ascender, ainda assim, à liderança do campeonato português, com os mesmos 60 pontos que o FC Porto, que na quarta-feira perdeu (2-1) no terreno do Famalicão.

Apesar de a equipa liderada por Sérgio Conceição levar vantagem no confronto direto com as águias - venceu os dois encontros realizados esta temporada, 0-2, no Estádio da Luz, na 3.ª jornada, e 3-2, no Estádio do Dragão, na 20.ª ronda -, este critério de desempate apenas se aplica no final da temporada. Para já, é a diferença de golos que prevalece e os homens comandados por Bruno Lage têm vantagem no saldo entre golos marcados e sofridos.

Até ao momento, o Benfica soma 52 golos marcados e 14 sofridos (+38), contra 51/18 (+33) do FC Porto.